Двоє футболістів Ліверпуля отримали травми у матчі з Айнтрахтом

Володимир Максименко — 23 жовтня 2025, 08:51
Літні новачки Ліверпуля Жеремі Фрімпонг та Александер Ісак отримали ушкодження у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Айнтрахта.

Цю інформацію в коментарі Fotmob підтвердив Арне Слот.

За словами фахівця, Фрімпонг пропустить близько 2-3 тижнів, але ця інформація потребує уточнення. Щодо Ісака, то форвард відчув біль у паху й потребує детальнішого сканування.

Нагадаємо, обидва футболісти перебрались у Ліверпуль цього літа. За Фрімпонга "червоні" заплатили 40 млн євро, а за шведа Ньюкасл отримав 145 млн.

Ісак цього сезону зіграв 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу. На рахунку нідерландця 9 поєдинків та один забитий м'яч.

Раніше Арне Слот підбив підсумки переможної гри з Айнтрахтом в ЛЧ.

