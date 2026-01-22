Це була неповага: Ван Дейк захистив Слота після провокаційного питання про Алонсо

Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк публічно розкритикував журналіста за запитання головному тренеру команди Арне Слоту про стосунки з іспанським тренером Хабі Алонсо, натякаючи на призначення його на посаду наставника "мерсисайдців".

Його слова передає BBC.

Арне Слот відреагував на ситуацію з гумором, назвавши це "одним із найдивніших запитань", і жартома відповів, що іспанець нібито дзвонив попередити про своє призначення через пів року. Однак Ван Дейк після гри був налаштований серйозніше, назвавши таку поведінку проявом неповаги.

"Це питання було неповажним. Критика виправдана, якщо подивитися на те, що ми робимо в цьому сезоні, особливо з огляду на минулий сезон. Це був складний період сезону для нас, гравців, і для тренера, але він добре впорався з цим", – сказав нідерландський центральний захисник.

Зауважимо, що нещодавно керівництво мадридського Реала звільнило Алонсо після програшу у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони. На посаді головного тренера його замінив Альваро Арбелоа.

Наразі Ліверпуль має безпрограшну серію з 13 матчів у всіх турнірах, проте в Прем'єр-лізі команда виграла лише чотири з останніх десяти поєдинків і відстає від лідера Арсенала на 14 очок, залишаючись на четвертому місці в чемпіонаті. У Лізі чемпіонів ситуація краща: перемога над Карабахом 28 січня гарантує "червоним" місце в топ-4 групового етапу ліги.

Нагадаємо, що нещодавно Слот висловився про несподівану нічию команди з Бернлі в матчі 22 туру АПЛ, заявивши, що "розуміє розчарування вболівальників".