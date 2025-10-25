Ньюкасл переміг Фулгем, нічия Челсі та Сандерленда

Сьогодні, 25 жовтня відбулося два матчі 9 туру Англійської Премʼєр-ліги. Ньюкасл Юнайтед вдома обіграв 2:1 з Фулгем, а один з лідерів чемпіонату – лондонський Челсі сенсаційно програв Сандерленду.

Чемпіонат Англії – Премʼєр-ліга

9 тур, 25 жовтня





Ньюкасл Юнайтед – Фулгем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Мерфі, 1:1 – 56 Лукич, 2:1 – Бруно

Челсі – Сандерленд 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Гарначо, 1:1 – 22 Ісідор, 90+3 – Тальбі

Також 25 жовтня заплановано ще два матчі АПЛ. Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" прийме Брайтон, початок – о 19:30 за київським часом. А Ліверпуль на виїзді зіграє проти Брентфорда. Стартовий свисток – о 22:00.

Раніше ми писали про результати ігрового дня в Серії А