Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ньюкасл переміг Фулгем, нічия Челсі та Сандерленда

Володимир Варуха — 25 жовтня 2025, 19:10
Ньюкасл переміг Фулгем, нічия Челсі та Сандерленда

Сьогодні, 25 жовтня відбулося два матчі 9 туру Англійської Премʼєр-ліги. Ньюкасл Юнайтед вдома обіграв 2:1 з Фулгем, а один з лідерів чемпіонату – лондонський Челсі сенсаційно програв Сандерленду.

Чемпіонат Англії – Премʼєр-ліга
9 тур, 25 жовтня 

Ньюкасл Юнайтед – Фулгем 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 18 Мерфі, 1:1 – 56 Лукич, 2:1 – Бруно

Челсі – Сандерленд 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Гарначо, 1:1 – 22 Ісідор, 90+3 – Тальбі

Також 25 жовтня заплановано ще два матчі АПЛ. Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" прийме Брайтон, початок – о 19:30 за київським часом. А Ліверпуль на виїзді зіграє проти Брентфорда. Стартовий свисток – о 22:00.

Раніше ми писали про результати ігрового дня в Серії А

Ньюкасл Юнайтед Сандерленд Челсі

Челсі

Терміни відновлення скоротились: Мареска розповів, коли Делап зможе зіграти за Челсі
Ванда знову за своє: скандальна колишня відомого форварда фліртувала із зіркою Челсі перед його дружиною
Зієш близький до переходу в марокканський клуб
Мудрик став кіберспортсменом: футболіст після допінгового бана проводить вільний час в CS2
Челсі готує зимовий трансфер з Серії А

Останні новини