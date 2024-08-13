Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Вест Гем
Правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака покинув команду, та перейшов у Вест Гем
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст підписав із "молотобійцями" 7-річний контракт, сума якого не розголошується, але за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, вона складає близько 15 млн фунтів стерлінгів.
У попередньому сезоні Аарон провів за Манчестер Юнайтед 30 матчів у всіх турнірах та віддав 3 гольові передачі.
Нагадаємо, замість Ван-Біссаки МЮ планує придбати оборонця Баварії Нуссеіра Мазрауї. Разом з марокканським захисником до Манчестер Юнайтед перейде ще один гравець мюнхенського клубу Маттейс Де Лігт.
Раніше Вест Гем оголосив про перехід 24-річного захисника Ніцци француза Жан-Клера Тодібо.