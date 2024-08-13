Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Вест Гем

Правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака покинув команду, та перейшов у Вест Гем

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав із "молотобійцями" 7-річний контракт, сума якого не розголошується, але за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, вона складає близько 15 млн фунтів стерлінгів.

У попередньому сезоні Аарон провів за Манчестер Юнайтед 30 матчів у всіх турнірах та віддав 3 гольові передачі.

West Ham United is delighted to announce the signing of Aaron Wan-Bissaka ✍️



The right-back, 26, joins the Hammers from Manchester United on a seven-year contract for an undisclosed fee. — West Ham United (@WestHam) August 13, 2024

Нагадаємо, замість Ван-Біссаки МЮ планує придбати оборонця Баварії Нуссеіра Мазрауї. Разом з марокканським захисником до Манчестер Юнайтед перейде ще один гравець мюнхенського клубу Маттейс Де Лігт.

Раніше Вест Гем оголосив про перехід 24-річного захисника Ніцци француза Жан-Клера Тодібо.