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Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Вест Гем

Андрій Яросименко — 13 серпня, 14:53
Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Вест Гем

Правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака покинув команду, та перейшов у Вест Гем

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав із "молотобійцями" 7-річний контракт, сума якого не розголошується, але за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, вона складає близько 15 млн фунтів стерлінгів.

У попередньому сезоні Аарон провів за Манчестер Юнайтед 30 матчів у всіх турнірах та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, замість Ван-Біссаки МЮ планує придбати оборонця Баварії Нуссеіра Мазрауї. Разом з марокканським захисником до Манчестер Юнайтед перейде ще один гравець мюнхенського клубу Маттейс Де Лігт.

Раніше Вест Гем оголосив про перехід 24-річного захисника Ніцци француза Жан-Клера Тодібо.

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