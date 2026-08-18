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Астон Вілла спробує зберегти форварда збірної Англії

Софія Кулай — 18 серпня 2026, 17:21
Астон Вілла спробує зберегти форварда збірної Англії
Оллі Воткінс
Getty Images

Англійський форвард Оллі Воткінс продовжить виступи за Астон Вілла щонайменше до закінчення сезону-2026/27.

Про це інформує The Athletic.

"Леви" не планують прощатися зі своїм лідером атакувальної лінії попри значний інтерес до 30-річного футболіста з боку інших топових колективів.

Воткінс входить у плани головного тренера "віллан" Унаї Емері, тому у клубі спробують зберегти нападника збірної Англії.

Цікаво, що Аль-Хіляль вже вивчав можливість придбання Оллі. Вже навіть повідомлялося, що саудівський клуб досяг принципової домовленості з Воткінсом, який начебто мав стати заміною легендарного француза Каріма Бензема, який міг покинути команду.

Чинний контракт англійського форварда з Астон Віллою розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що футболіст виступає за "левів" із вересня 2020-го, коли перебрався із Брентфорда. Від моменту переходу провів за "віллан" 278 ігор (108 голів та 47 асистів).

Воткінс не був заявлений на матч Суперкубку УЄФА-2026, у якому Астон Вілла програла ПСЖ (1:2).

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