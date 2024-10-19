Алавес мінімально здолав Алавес у 10 турі Ла Ліги
Алавес мінімально поступився Вальядоліду в межах 10 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "біло-фіолетових". Зазначимо, що наприкінці зустрічі Кіке Гарсія отримав дві жовті картки та був вилучений з гри.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
10 тур, 18 жовтня
Алавес – Вальядолід 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Мартінес, 1:1 - 17 Сілла (пен), 1:2 - 72 Амалла (пен), 1:3 - 76 Ануар, 2:3 - 90+7 Гарсія
Вилучення: Гарсія 90+9 (друга жовта)
Зазначимо, що в 10 турі іспанського чемпіонату може зіграти український воротар мадридського Реала Андрій Лунін. Повідомлялося, що Тібо Куртуа може не відновитися до матчу проти Сельти.
Раніше українець повернувся до тренувань з "вершковими" після невеликого пошкодження, через яке він пропустив жовтневі матчі Ліги націй зі збірною України.