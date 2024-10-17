Шанс для Луніна: Куртуа ризикує пропустити матч Реала проти Севільї

Голкіпер Мадридського Реала Тібо Куртуа може не відновитися до матчу 10 туру іспанської Ла Ліги проти Сельти.

Про це повідомляє OKDiario.

За інформацією джерела, бельгієць не повністю відновився перед наступним матчем, а медичний персонал радить йому не йти навіть на найменші ризики. Якщо таке станеться, то Куртуа й надалі замінятиме Андрій Лунін, який напередодні повернувся до тренувань після вірусної інфекції.

Нагадаємо, у матчі 8-го туру Ла Ліги з Атлетико Куртуа отримав травму абдуктора лівої ноги. Повідомлялось, що він відновиться до першого матчу після міжнародної перерви.

Травма бельгійця дозволила Луніну отримати ігровий час в матчі з Ліллем в Лізі чемпіонів і зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Пізніше другий номер Реала вибув через вірусну інфекцію, тому не зіграв за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй.