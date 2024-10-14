Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лунін відновив тренування з Реалом

Олександр Булава — 14 жовтня, 22:44
Лунін відновив тренування з Реалом
Андрій Лунін
ФК Реал

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін повернувся до тренувань після вірусної інфекції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний український голкіпер провів перше тренування на футбольному полі після гастроентериту. Він займався за індивідуальної програмою, як і основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа.

Нагадаємо, у матчі 8-го туру Ла Ліги з Атлетико Куртуа отримав травму абдуктора лівої ноги. Травма бельгійця дозволила Луніну отримати ігровий час в матчі з Ліллем в Лізі чемпіонів і зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Пізніше українець вибув через вірусну інфекцію, тому пропустив жовтневі матчі збірної України у Лізі націй.

Наступний матч Реал проведе 19 жовтня на виїзді проти Сельти в межах 10-го туру Ла Ліги. Надалі їх очікує домашній поєдинок Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа

Андрій Лунін

Лунін ризикує пропустити матч Ла Ліги через пошкодження
Глущенко: Лунін проти Лілля показав гідну гру, але я вболівала за свій клуб
Ексворотар Реала висловився про Луніна, та порівняв його характер із Куртуа
Куртуа повернувся до тренувань на полі
Лихо Циганкова, хвороба Луніна та нове визнання Довбика. Як там наші зіграли

Останні новини