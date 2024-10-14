Лунін відновив тренування з Реалом

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін повернувся до тренувань після вірусної інфекції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний український голкіпер провів перше тренування на футбольному полі після гастроентериту. Він займався за індивідуальної програмою, як і основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа.

Нагадаємо, у матчі 8-го туру Ла Ліги з Атлетико Куртуа отримав травму абдуктора лівої ноги. Травма бельгійця дозволила Луніну отримати ігровий час в матчі з Ліллем в Лізі чемпіонів і зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Пізніше українець вибув через вірусну інфекцію, тому пропустив жовтневі матчі збірної України у Лізі націй.

Наступний матч Реал проведе 19 жовтня на виїзді проти Сельти в межах 10-го туру Ла Ліги. Надалі їх очікує домашній поєдинок Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.