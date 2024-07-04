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Рубчинський: В Динамо все більш інтенсивно

Микола Дендак — 4 липня, 20:40
Рубчинський: В Динамо все більш інтенсивно

Новачок київського Динамо Валентин Рубчинський вважає, що тренування в столичному клубі більш інтенсивні, гіж у Дніпрі-1.

Про це він розповів у коментарі для пресслужби команди.

"Зараз трішки важкувато, бо команда більше готова, ніж я. Буду потроху їх наздоганяти, щоб кондиції були ті ж самі, як і у всіх.
В Динамо все більш інтенсивно. Бігати багато треба. Зараз потрохи входжу у режим, і буде все добре", — сказав гравець.

Нагадаємо, напередодні київський клуб також підписав Олександра Піхальонка та колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.

Динамо Київ СК Дніпро-1 Валентин Рубчинський

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