Рубчинський: В Динамо все більш інтенсивно

Новачок київського Динамо Валентин Рубчинський вважає, що тренування в столичному клубі більш інтенсивні, гіж у Дніпрі-1.

Про це він розповів у коментарі для пресслужби команди.

" Зараз трішки важкувато, бо команда більше готова, ніж я. Буду потроху їх наздоганяти, щоб кондиції були ті ж самі, як і у всіх.

В Динамо все більш інтенсивно. Бігати багато треба. Зараз потрохи входжу у режим, і буде все добре", — сказав гравець.

Нагадаємо, напередодні київський клуб також підписав Олександра Піхальонка та колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.