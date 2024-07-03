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Гравець олімпійської збірної України перейшов у Динамо

Игорь Чернявский — 3 липня, 16:08
Гравець олімпійської збірної України перейшов у Динамо

Півзахисник Валентин Рубчинський перейшов із Дніпра-1 у Динамо.

Про це "біло-сині" повідомили на своєму офіційному сайті.

Контракт розрахований на 4 роки.

Валентин починав займатися футболом в академії оригінального Дніпра. З 2019 до 2024 року (з перервою на оренду в Нікополь у сезоні-2021/22) Рубчинський перебував у Дніпрі-1.

За першу команду спортклубівців 22-річний хавбек провів 73 матчі, в яких відзначився 3 голами та 9 асистами.

Динамо активно проводить це літнє трансферне вікно. Раніше київський клуб підписав Олександра Піхальонка та колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.

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