Гравець олімпійської збірної України перейшов у Динамо
Півзахисник Валентин Рубчинський перейшов із Дніпра-1 у Динамо.
Про це "біло-сині" повідомили на своєму офіційному сайті.
Контракт розрахований на 4 роки.
Валентин починав займатися футболом в академії оригінального Дніпра. З 2019 до 2024 року (з перервою на оренду в Нікополь у сезоні-2021/22) Рубчинський перебував у Дніпрі-1.
За першу команду спортклубівців 22-річний хавбек провів 73 матчі, в яких відзначився 3 голами та 9 асистами.
Динамо активно проводить це літнє трансферне вікно. Раніше київський клуб підписав Олександра Піхальонка та колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.