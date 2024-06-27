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Динамо оголосило про підписання Себальйоса

Владислав Уткін — 27 червня, 16:06
Динамо оголосило про підписання Себальйоса

Захисник бразильської Форталези Браян Себальйос перейшов у київське Динамо.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Cторони домовились про оренду до завершення календарного 2024 року. По завершенні цього терміну Динамо матиме право першочергового викупу трансферу 23-річного колумбійця.

Зазначимо, що гравець провів минулий сезон в оренді за колумбійський Атлетіко Хуніор, за який відіграв 11 матчів.

Для Динамо це вже третє підписання у літнє трансферне вікно. До цього кияни оголосили про трансфер хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Максима Брагару.

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