Олексій Погорелов — 29 вересня 2025, 18:05
Ла Ліга перенесла матч 7 туру між Валенсією та Реалом Ов'єдо

Поєдинок сьомого туру іспанської Ла Ліги між Валенсією та Реалом Ов'єдо не відбудеться у заплановану дату.

Про це йдеться на сайті "кажанів".

Валенсія та Реал Ов'єдо мали зустрітися на "Местальї" сьогодні, 29 вересня, о 22:00 за київським часом. Проте через погані погодні умови були вирішено скасувати проведення матчу. Центр надзвичайних ситуацій регіонального уряду Валенсії оголосив червоний рівень небезпеки через ризик проливних дощів і повеней у провінції.

ФК Валенсія закликав всіх бути відповідальними, рекомендував дотримуватися особливої обережності та нагадав вболівальникам про важливість дотримання інструкцій влади.

Комітет з професійних змагань Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) повідомив клуби про дане рішення. Їхнє протистояння відбудеться завтра, 30 вересня. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що двоє лідерів ПСЖ травмувались напередодні матчу Ліги чемпіонів з Барселоною, яка здобула вольову перемогу над Реалом Сосьєдад у поєдинку 7 турі Ла Ліги.

