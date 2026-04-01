Леванте з двома нереалізованими пенальті переграв Хетафе у заключному матчі 31 туру Ла Ліги
У понеділок, 13 квітня, відбувся заключний матч 31 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Леванте вдома переграв Хетафе.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Вболівальники єдиний гол побачили лише за 7 хвилин до завершення основного часу, коди відзначився Еспі.
Взагалі рахунок міг бути і більшим, але господарі поля не змогли реалізувати два пенальті.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
31 тур, 11 квітня
Леванте – Хетафе 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 83 Еспі
Нереалізовані пенальті: 61 – Дела (Леванте), 90+2 – Ромеро (Леванте)
Напередодні Вільярреал переграв Атлетик, а Реал Ов'єдо розгромив Сельту.