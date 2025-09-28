Барселона здобула вольову перемогу над Сосьєдадом, Ельче здолав Сельту в 7-му турі Ла Ліги

У неділю, 28 вересня, чотирма матчами продовжився 7-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у перших зустрічах ігрового дня Севілья на виїзді перемогла Райо Вальєкано, а Ельче здолав Сельту.

Пізніше відбувся ще один поєдинок, а якому Барселона вдома переграла Реал Сосьєдад. Гості першими відкрили рахунок, однак каталонці відновили паритет ще до перерви. У другому таймі Роберт Левандоський переломив хід зустрічі, забивши на 59-й хвилині. У підсумку цей гол залишився останнім у протистоянні.

Закриватиме ігровий день зустріч Бетіса та Осасуни, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

7 тур, 28 вересня

Райо Вальєкано – Севілья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 87 Адамс

Вилучення: 90+8 – Камельйо (Райо Вальєкано)

Ельче – Сельта 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Сілва, 1:1 – 22 Іглесіас, 2:1 – 68 Дональд

Барселона – Реал Сосьєдад 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 31 Одріосола, 1:1 – 43 Кунде, 2:1 – 59 Левандовський

22:00 Бетіс – Осасуна

Як відомо, у суботу, 27 вересня, Атлетико розгромив Реал у мадридському дербі.