Аргентина втратила центрального захисника перед чемпіонатом світу-2026

Центральний захисник збірної Аргентини та французького Марселя Леонардо Балерді виключений із заявки на чемпіонат світу 2026 року через травму.

Про це повідомляє пресслужба "біло-блакитних".

Як зазначається, у 27-річного центрбека діагностували травму литкового м'яза правої ноги, через що він не зможе взяти участь у цьогорічному мундіалі. У заяві висловлено побажання швидкого одужання для гравця "олімпійців".

Портал Transfermarkt інформує, що відновлення гравця очікується в кінці липня.

Зауважимо, що Леонардо Балерді провів у футболці збірної Аргентини 11 матчів, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що напередодні "біло-блакитні" визначилися із заявкою на чемпіонат світу 2026 року. На груповому етапі збірна Аргентини зіграє у квартеті J. Її суперниками стануть Австрія, Алжир і Йорданія.