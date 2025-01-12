ЛНЗ підписав колишнього півзахисника Полісся, презентувавши його в стилі симулятора EA FC 25

ЛНЗ підписав контракт з центральним півзахисником В'ячеславом Танковським.

Про трансфер оголосила пресслужба черкаського клубу.

Про термін дії контракту з футболістом не повідомляється. До нової команди В'ячеслав перейшов у статусі вільного агента.

Останні місяці 29-річний гравець підтримував форму з Зорею, але до підписання контракту не дійшло.

Раніше сам гравець анонсував, що незабаром підпише контракт із новим клубом, однак назву команди не називав.

Влітку Танковський залишив Полісся, бо головний тренер Імад Ашур не був зацікавлений у ньому. З того часу він перебував у статусі вільного агента.

Півзахисник став гравцем Полісся влітку 2023 року. За цей час він відіграв 31 матч – відзначився 2 голами та віддав 2 асисти. Tranfermarkt оцінює 29-річного центрального півзахисника в 800 тисяч євро.