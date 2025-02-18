Рух хоче перенести домашній матч УПЛ проти ЛНЗ

Львівський Рух хоче перенести матч 18 туру УПЛ проти ЛНЗ через захворювання великої кількості гравців та тренерсько-адміністративного штабу "жовто-чорних".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Черкаська команда пішла назустріч Руху та погодилася на перенесення. Наразі клуби подали клопотання до дирекції УПЛ, додавши до нього всю необхідну підтверджуючу документацію.

"До слова, наразі у Львівській області показник захворюваності на ГРВІ та грип перевищив епідемічний поріг на 46%", – додає Рух.

Зауважимо, що поєдинок 18 туру Рух – ЛНЗ мав відбутися 22 лютого, але тепер подальшу долю гри вирішуватиме дирекція УПЛ.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Карпат Андрій Русол розповів, чому команда пішла на співпрацю з Рухом. Він вважає цю угоду дуже вигідною в плані витрат коштів та отриманого результату.