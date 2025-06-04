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ЛНЗ продовжив контракт із Танковським

Олег Дідух — 4 червня 2025, 13:48
ЛНЗ продовжив контракт із Танковським
В'ячеслав Танковський
ФК ЛНЗ

Центральний півзахисник В’ячеслав Танковський продовжив контракт із ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Термін дії контракту не називається. За інформацією Tramsfermarkt, угода розрахована ще на один рік – до літа 2026 року.

Нагадаємо, у вересні минулого року Полісся розірвало контракт із Танковським. У січні поточного року гравець приєднався до ЛНЗ на правах вільного агента. У другій частині сезону Танковський провів 13 матчів в УПЛ і відзначився у них одним голом.

Раніше 29-річний хавбек виступав за Шахтар, Маріуполь, Арсенал Київ, Металіст і Дніпро-1.

Нагадаємо, нещодавно Роман Григорчук покинув посаду головного тренера ЛНЗ. Очікується, що незабаром його замінить Віталій Пономарьов.

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