Залишилися без відповіді: Рух та ЛНЗ проведуть свій матч УПЛ у заплановану дату

Матч 18 туру Української Прем'єр-ліги між Рухом Та ЛНЗ буде зіграний у раніше становлену дату, попри прохання львівського клубу про перенесення гри.

Про це було оголошено на сайті "жовто-чорних".

Вчора львів'яни звернулися до дирекції УПЛ з проханням про перенесення цього поєдинку через те, що в клубі захворіли більш ніж 20 осіб. Черкаський колектив пішов на зустріч та погодився зіграти матч в інший день.

Проте, як зазначає Рух, відповіді від відповідних органів він так і не отримав. Тому клуб прийняв рішення провести цю зустріч у заплановану дату з тими гравцями, які будуть доступні. У тому числі будуть використані представники молодіжного складу.

"Рух щиро вдячний ФК ЛНЗ за розуміння та дотримання принципів фейр-плей. Саме через це у відповідь "жовто-чорні" гарантують клубу з Черкас проведення матчу у раніше визначений час – 22 лютого о 18:00 на "Арені Львів", аби суперник мав визначеність та міг якісно та вчасно підготуватись до цього поєдинку. Хоча ФК Рух твердо переконаний, що ситуація, яка склалась із масовим захворюванням футболістів, має явні ознаки форс-мажору та обставини непереборної сили. І Регламент змагань дозволяє у цьому випадку перенести матч. А мотивацією звернення ФК Рух до відповідних органів про перенесення матчу було бажання донести, що в УПЛ повинен переважати спортивний принцип. Команди повинні бути конкурентними та перебувати в рівних умовах, щоб проводити безкомпромісні і цікаві поєдинки, які викликатимуть інтерес у вболівальників", – йдеться у заяві Руха.

Нагадаємо, що матч 18 туру чемпіонату України між Рухом та ЛНЗ має відбутися у Львові 22 лютого.

Раніше генеральний директор "жовто-чорних" Ігор Дедишин розповів про складну ситуацію в клубі, який не зможе розраховувати більш ніж на десятьох футболістів.