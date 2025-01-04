Майже показник сезону-2019/20: в УПЛ зросла кількість легіонерів

Порівняно з сезоном-2023/24, відсоток легіонерів у Прем'єр-лізі України збільшився і вийшов майже на показник сезону-2019/20.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Так, у першій частині сезону-2024/25 в УПЛ було задіяно 405 гравців, в тому числі 90 легіонерів, що становило 22,22% від загальної кількості.

Для прикладу, в сезоні 2019/20 було задіяно 301 гравця (з них 68 легіонерів), що склало 22,59% від загальної кількості футболістів.

Найбільше іноземних футболістів на даному відрізку сезону виходило на поле в складі ЛНЗ – 12. Без послуг легіонерів обійшлися два клуби – Оболонь та Інгулець.

За всю історію чемпіонату України на поле виходив 4431 футболіст, в тому числі 1353 легіонери (30,53%).

Раніше повідомлялося, що найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ (від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер) визнано півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Водночас найкращим легіонером за результатами опитування визнано хавбека Олександрії Безерру, який став головним відкриттям року в УПЛ.