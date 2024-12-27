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УПЛ визначила найкращого гравця чемпіонату за підсумками 2024 року

Олексій Мурзак — 27 грудня 2024, 21:58
УПЛ визначила найкращого гравця чемпіонату за підсумками 2024 року

Найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ (від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер) визнано півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомила пресслужба ліги.

За Судакова віддали свої голоси 152 респонденти, також його визнали найкращим своїм колективним рішенням 12 команд.

Судаков набрав 379 балів (49% від максимального числа). На другому місці фінішував півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк, а на третьому – його одноклубник Олександр Назаренко.

Найкращим легіонером за результатами опитування визнано хавбека Олександрії Безерру, який став головним відкриттям року в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб та наставник криворожан Юрій Вернидуб визнані найкращими гравцем та тренером УПЛ у грудні.

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