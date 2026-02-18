В Україні з наступного сезону може зʼявитися новий клубний турнір

В Україні з сезону-2026/27 може з'явитися новий клубний турнір – Кубок Ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Таку ідею обговорили на загальних зборах УПЛ з ініціативи президента Вереса Івана Надєїна.

Турнір триватиме влітку та восени і має заповнити паузи на ігри збірних. Сітка буде розписана за географічним принципом з груповими етапами, із залученням команд інших ліг та представників молодіжних складів клубів, які в літній період братимуть участь у єврокубках.

Також стало відомо, що сезон-2026/27 може розпочатися в 20-х числах липня, або вкінці першої декади серпня. Це залежить від участі збірної України на Чемпіонаті світу та подальшого обговорення.

