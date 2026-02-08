Динамо та Шахтар зіграють в один день: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18-го туру

Затверджено розклад матчів 18-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 27 лютого матчем між Динамо та Епіцентром, а закриватиме програму поєдинок Полтави проти Кудрівки, який відбудеться 2 березня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

18-й тур

27 лютого (п'ятниця)

13:00 Динамо – Епіцентр

15:30 Шахтар – Верес

28 лютого (субота)

13:00 ЛНЗ – Полісся

15:30 Металіст 1925 – Олександрія

1 березня (неділя)

13:00 Кривбас – Зоря

15:30 Оболонь – Рух

18:00 Карпати – Колос

2 березня (понеділок)

13:00 Полтава – Кудрівка

Раніше був затверджений розклад 17 туру, який даст відлік другій частині чемпіонату.