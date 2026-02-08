Динамо та Шахтар зіграють в один день: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18-го туру
Затверджено розклад матчів 18-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він 27 лютого матчем між Динамо та Епіцентром, а закриватиме програму поєдинок Полтави проти Кудрівки, який відбудеться 2 березня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
18-й тур
27 лютого (п'ятниця)
- 13:00 Динамо – Епіцентр
- 15:30 Шахтар – Верес
28 лютого (субота)
- 13:00 ЛНЗ – Полісся
- 15:30 Металіст 1925 – Олександрія
1 березня (неділя)
- 13:00 Кривбас – Зоря
- 15:30 Оболонь – Рух
- 18:00 Карпати – Колос
2 березня (понеділок)
- 13:00 Полтава – Кудрівка
Раніше був затверджений розклад 17 туру, який даст відлік другій частині чемпіонату.