Динамо та Шахтар зіграють в один день: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18-го туру

Олексій Мурзак — 8 лютого 2026, 23:10
Затверджено розклад матчів 18-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 27 лютого матчем між Динамо та Епіцентром, а закриватиме програму поєдинок Полтави проти Кудрівки, який відбудеться 2 березня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
18-й тур

27 лютого (п'ятниця)

  • 13:00 Динамо – Епіцентр
  • 15:30 Шахтар – Верес

28 лютого (субота)

  • 13:00 ЛНЗ – Полісся
  • 15:30 Металіст 1925 – Олександрія

1 березня (неділя)

  • 13:00 Кривбас – Зоря
  • 15:30 Оболонь – Рух
  • 18:00 Карпати – Колос

2 березня (понеділок)

  • 13:00 Полтава – Кудрівка

Раніше був затверджений розклад 17 туру, який даст відлік другій частині чемпіонату.

Чемпіонат України, УПЛ

