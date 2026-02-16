УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19-го туру
Затверджено розклад матчів 19-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він 6 березня матчем між Олександрією та Шахтарем, а закриватиме програму поєдинок Вереса проти ЛНЗ, який відбудеться 9 березня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
19-й тур
6 березня (п'ятниця)
- 13:00 Олександрія – Шахтар
7 березня (субота)
- 13:00 Епіцентр – Колос
- 15:30 Оболонь – Кривбас
8 березня (неділя)
- 13:00 Зоря – Полтава
- 15:30 Карпати – Кудрівка
- 18:00 Полісся – Динамо
9 березня (понеділок)
- 15:30 Рух – Епіцентр
- 18:00 Верес – ЛНЗ