УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19-го туру

Затверджено розклад матчів 19-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 6 березня матчем між Олександрією та Шахтарем, а закриватиме програму поєдинок Вереса проти ЛНЗ, який відбудеться 9 березня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

19-й тур

6 березня (п'ятниця)

13:00 Олександрія – Шахтар

7 березня (субота)

13:00 Епіцентр – Колос

15:30 Оболонь – Кривбас

8 березня (неділя)

13:00 Зоря – Полтава

15:30 Карпати – Кудрівка

18:00 Полісся – Динамо

9 березня (понеділок)

15:30 Рух – Епіцентр

18:00 Верес – ЛНЗ

Раніше став відомий розклад 17 та 18 турів.