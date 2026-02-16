Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19-го туру

Олексій Мурзак — 16 лютого 2026, 17:36
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19-го туру

Затверджено розклад матчів 19-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 6 березня матчем між Олександрією та Шахтарем, а закриватиме програму поєдинок Вереса проти ЛНЗ, який відбудеться 9 березня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

19-й тур

6 березня (п'ятниця)

  • 13:00 Олександрія – Шахтар

7 березня (субота)

  • 13:00 Епіцентр – Колос
  • 15:30 Оболонь – Кривбас

8 березня (неділя)

  • 13:00 Зоря – Полтава
  • 15:30 Карпати – Кудрівка
  • 18:00 Полісся – Динамо

9 березня (понеділок)

  • 15:30 Рух – Епіцентр
  • 18:00 Верес – ЛНЗ

Раніше став відомий розклад 17 та 18 турів.

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Досвідчений український нападник перейшов у клуб Першої ліги
Шахтар повернувся в Україну та буде готуватися до матчів УПЛ у Львові
Полісся випускає Усика, Карпати маскують ганьбу зміною капітана. Головне у міжсезоння УПЛ
Будуть голодні до перемог: Караваєв заінтригував ціллю Динамо на другу частину сезону УПЛ
Мілевський зробив прогноз на підсумки сезону в УПЛ

Останні новини