В УАФ назвали умову збереження професійного статусу СК Дніпро-1

Виконавчий комітет Української асоціації футболу назвав умову збереженням СК Дніпро-1 професійного статусу.

Про це повідомляє УАФ.

"Щодо прохання СК Дніпро-1 зберегти професіональний статус, то клуб має звернутися у ПФЛ щодо членства в лізі й у разі позитивного рішення отримати право не брати участі в змаганнях цього сезону з можливістю повернення до змагань у ПФЛ у наступному сезоні за умови отримання відповідного атестату", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після зняття Дніпро-1 з УПЛ, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.

Зазначимо, що у клубу з Дніпра почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професійну команду.