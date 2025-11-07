Українська правда
Шахтар спростував інформацію про будівництво власного клубного стадіону в Києві

Олексій Мурзак — 7 листопада 2025, 13:17
Шахтар спростував інформацію про будівництво власного клубного стадіону в Києві
Керівництво Шахтаря не має в планах будівництво клубного стадіону в Києві.

Про це у коментарі Tribuna.com заявили в самому клубі.

"Інформація не відповідає дійсності", – заявили там.

Свої домашні матчі у внутрішніх турнірах команда наразі проводить у Львові.

Раніше повідомлялося, що керівництво клубу коливається між варіантами повернення на НСК "Олімпійський" та початку будівництва стадіону у Києві.

Нагадаємо, 6 листопада Шахтар в номінально домашньому матчі у польському Кракові в межах 3-го туру Ліги конференцій УЄФА переміг ісландський Брейдаблік 2:0. Тепер в активі українців 6 очок в турнірній таблиці.

