Керівництво Шахтаря розглядає питання про будівництво у Києві клубного стадіону – ЗМІ

Шахтар розглядає можливість будівництва клубного стадіону в Києві.

Про це повідомила Динамоманія.

За інформацією джерела, керівництво клубу коливається між варіантами повернення на НСК "Олімпійський" та початку будівництва стадіону у Києві. Обидва варіанти можливі лише після завершення бойових дій.

Також Шахтар замовив соціологічні дослідження, які мають визначити, який існує інтерес до ігор команди у столиці, чи зможе новий стадіон збирати достатню аудиторію, чи, можливо, публіка воліє відвідувати матчі донецького клубу як раніше – на "Олімпійському".

Свої домашні матчі у внутрішніх турнірах команда наразі проводить у Львові.

