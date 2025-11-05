Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Керівництво Шахтаря розглядає питання про будівництво у Києві клубного стадіону – ЗМІ

Олексій Мурзак — 5 листопада 2025, 15:54
Керівництво Шахтаря розглядає питання про будівництво у Києві клубного стадіону – ЗМІ
ФК Шахтар

Шахтар розглядає можливість будівництва клубного стадіону в Києві.

Про це повідомила Динамоманія.

За інформацією джерела, керівництво клубу коливається між варіантами повернення на НСК "Олімпійський" та початку будівництва стадіону у Києві. Обидва варіанти можливі лише після завершення бойових дій.

Також Шахтар замовив соціологічні дослідження, які мають визначити, який існує інтерес до ігор команди у столиці, чи зможе новий стадіон збирати достатню аудиторію, чи, можливо, публіка воліє відвідувати матчі донецького клубу як раніше – на "Олімпійському".

Свої домашні матчі у внутрішніх турнірах команда наразі проводить у Львові.

Напередодні Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 11 туру чемпіонату, а також назвала символічну збірну.

Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Відомо, хто прокоментує матчі Шахтар – Брейдаблік та Динамо – Зрінськи
Капітанство у збірній, "дзвінки Рінату" і зрада України: де грає золоте покоління Шахтаря, що ледь не виграло юнацьку Лігу УЄФА
Варто Динамо програти і ми чуємо гучні емоційні заяви: Палкін – про слова Суркіса відносно суддівства
Шахтар – Брейдаблік: де дивитися матч 3-го туру Ліги конференцій
Реванш Шахтаря у класичному, Карпати зупинили переможну ходу ЛНЗ. Підсумки 11 туру УПЛ

Останні новини