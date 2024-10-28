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Тренер Роми побився з гравцем команди в перерві матчу з Фіорентиною

Олег Дідух — 28 жовтня, 21:42
Тренер Роми побився з гравцем команди в перерві матчу з Фіорентиною
Іван Юрич
ФК Рома

Головний тренер Роми Іван Юрич побився з центральним захисником команди Джанлукою Манчіні у перерві недільного матчу 9 туру Серії А проти Фіорентини (поразка 1:5).

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

На перерву команди пішли за рахунку 3:1 на користь Фіорентини. По ходу першого тайму Юрич провів дві заміни: замість Браяна Крістанте та Інхеліньо на поле вийшли Нікола Залевський Куадіо Коне.

Тактичні рішення тренера не сподобалися Манчіні, вони влаштували бійку в роздягальні на очах у кількох свідків. На другий тайм захисник на поле не вийшов: його замінив хавбек Томмазо Бальданці.

Нагадаємо, незважаючи на чутки про звільнення, Юрич зберіг свою посаду як мінімум до матчу 10 туру Серії А проти Торіно, який відбудеться у четвер, 31 жовтня.

Рома Іван Юрич Джанлука Манчіні

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