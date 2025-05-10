В ЛНЗ відреагували на чутки про можливе звільнення Григорчука

В ЛНЗ спростували інформацію щодо звільнення головного тренера Романа Григорчука і призначення на його посаду наставника Кривбаса Юрія Вернудуба.

У коментарі Sport.ua генеральний директор черкаського клубу Василь Каюк розставив усі крапки.

"Футбол з вертольоту... все що можу скакати", – сказав він, коментуючи чутки від однойменного Telegram-каналу.

Нагадаємо, 10 травня ЛНЗ зіграв унічию з Оболонню. Наразі команда Григорчука має 29 балів та посідає 11 сходинку в турнірній таблиці.

Роман Григорук очолив ЛНЗ взимку, змінивши на посаді головного тренера іспанського фахівця Андреса Карраско.