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В ЛНЗ відреагували на чутки про можливе звільнення Григорчука

Олексій Мурзак — 10 травня 2025, 20:41
В ЛНЗ відреагували на чутки про можливе звільнення Григорчука
Роман Григорчук
УПЛ

В ЛНЗ спростували інформацію щодо звільнення головного тренера Романа Григорчука і призначення на його посаду наставника Кривбаса Юрія Вернудуба.

У коментарі Sport.ua генеральний директор черкаського клубу Василь Каюк розставив усі крапки.

"Футбол з вертольоту... все що можу скакати", – сказав він, коментуючи чутки від однойменного Telegram-каналу.

Нагадаємо, 10 травня ЛНЗ зіграв унічию з Оболонню.  Наразі команда Григорчука має 29 балів та посідає 11 сходинку в турнірній таблиці.

Роман Григорук очолив ЛНЗ взимку, змінивши на посаді головного тренера іспанського фахівця Андреса Карраско.

Юрій Вернидуб ЛНЗ Черкаси Роман Григорчук

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