Ми рахуємо кожну гривню: президент Епіцентра – про бюджет клубу на УПЛ

Президент Епіцентра Іван Черноног заявив, що клуб планує збвільшити бюджет на сезон Української Прем'єр-ліги.

Про це функціонер розповів у коментарі Tribuna.com.

"Конкретно не буду говорити, бо ще не затверджено це. Але можу сказати, що бюджет буде в рази більший ніж той, що в нас був у Першій лізі.

Але якщо хтось думає, що тут буде якийсь зорепад, – цього не буде. Ще раз говорю: ми рахуємо кожну гривню, і команда повинна відповідати тому рівню. Якщо предмет коштує 50 гривень – повірте, ми 150 гривень за нього платити не будемо нікому", - сказав Черноног.

Нагадаємо, 10 травня Епіцентр із Кам’янця-Подільського достроково став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25. Команда Сергія Нагорняка у матчі 6 туру Чемпіонської групи вдома обіграла свого найближчого переслідувача, Полтаву, з рахунком 2:0. Розрив між командами у турнірній таблиці виріс зо 12 очок, що зробило Епіцентр недосяжним для переслідувачів.