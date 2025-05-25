Тріумф Епіцентра, сенсація від Полтави, фіаско Буковини та ЮКСА. Підсумки чемпіонської групи Першої ліги

Ось і завершився сезон-2024/25 Першої ліги України у групі "Чемпіонська", де вісім найкращих команд Професіональної футбольної ліги змагалися за вихід до Української Прем'єр-ліги.

Перед весняною частиною сезону всі клуби претендували на підвищення у класі, хоча найбільші шанси здобути дві прямі путівки були в Епіцентру та Агробізнеса, які мали досить комфортний гандикап над переслідувачами у 3-4 очки.

У підсумку Епіцентр свого не відпустив, а ось Агробізнес не зміг потрапити навіть у стиковий плейоф з 13-14 командами УПЛ. Натомість шанси на підвищення у класі зберігають Кудрівка та Металіст 1925.

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Перший заступник головного редактора "Чемпіона" Денис Шаховець підбиває підсумки боротьби у верхівці другого за силою дивізіону українського футболу та намагається зрозуміти, чому путівки в УПЛ здобули клуби, від яких того не очікували.

Епіцентр

🥇 1 місце | 53 очки

ФК Епіцентр

Команда Сергія Нагорняка провела просто ідеальний сезон, здобувши 12 перемог поспіль і достроково забезпечивши собі чемпіонство. При цьому у складі клубу з Кам'янця-Подільського, на відміну від суперників, практично немає зірок, однак Нагорняку вдалося збудувати надпотужний сплав молоді та досвіду – і це дало результат.

Цікаво, що навіть після здобуття путівки в УПЛ Епіцентр не втратив мотивацію і здобув ще 4 перемоги. Подоляни нікому не подарували очок, хоча всім суперникам ці бали були значно потрібніші у другому колі.

Тепер буде цікаво поглянути на Епіцентр в Українській Прем'єр-лізі, де зовсім інший рівень конкуренції. Проте й клубів, які вигравали 12 матчів поспіль у Першій лізі, ми теж давно не бачили.

СК Полтава

🥈 2 місце | 41 очко

СК Полтава

Полтавці дуже потужно розпочали сезон, здолавши у стартовому матчі ЮКСА (3:1), що, на відміну від них, з самого початку декларувала амбіції виходу в УПЛ. На початку чемпіонату підопічні Володимира Сисенка мали 9-матчеву безпрограшну серію й очолювали свою групу Першої ліги, однак поступово результати погіршувались, внаслідок чого свою перевагу над суперниками вони почали втрачати.

І хоча до останнього здавалося, що виходити в УПЛ СК Полтава наміру не має, адже там необхідні значно більші витрати, все ж саме цей клуб продемонстрував найбільшу стабільність на дистанції після Епіцентра й сповна скористався осічками від Металіста 1925, Кудрівки та Агробізнеса.

Металіст 1925

🥉 3 місце | 36 очок

ФК Металіст 1925

Коли Металіст 1925 вилетів у Першу лігу, багатьом здавалося, що це лише на один сезон і повернення до еліти довго чекати не доведеться. Мовляв, у харків'ян найбільший бюджет, практично весь кістяк своєї боєздатної команди вони зберегли, та й запрошення іменитого нідерландця Патріка Ван Леувена на посаду головного тренера заздалегідь не залишало шансів іншим клубам.

Проте реальність така, що гроші у футбол не грають. Точніше, вони важливі, але лише їх для досягнення кінцевої мети точно недостатньо. Ключовими осічками, швидше за все, стали дві втрати очок з ФСК Маріуполем – нічия та поразка, а це одразу мінус 5 балів. І саме ці п'ять залікових пунктів відділили "1925" від другої прямої путівки в УПЛ.

Утім, ще не все втрачено. Підопічні виконувача обов'язків головного тренера Олександра Чижова зіграють у стиковому плейоф з Лівим Берегом, якому наприкінці липня поступилися в півфіналі перехідного турніру. Чудова нагода, аби взяти реванш, чи не так?

Кудрівка

4 місце | 35 очок

ФК Кудрівка

Минулого сезону команда з однойменного села на Чернігівщині отримала путівку в Першу лігу шляхом об'єднання з Нивою-Бузовою. І хоча у Другій лізі Кудрівці було важко, перед сезоном клуб посилився досвідченими гравцями й мав на меті боротися за УПЛ. А тому коли у стартових турах результати були невтішними, Романа Локтіонова було відправлено у відставку з посади головного тренера.

Новим керманичем став Василь Баранов, і під його керівництвом все поступово налагодилося. Кудрівка до останнього боролася за друге місце: за три тури до кінця сезону вона випереджала Полтаву, однак необов'язкова поразка від Металіста (0:2) ускладнила життя для кудрівчан.

Тепер підопічні Баранова спробують відправити у Першу лігу України полтавську Ворсклу, яка останні 30 років незмінно провела серед еліти. Перемогти головну полтавську команду у "стиках" буде дуже непросто, але записувати Кудрівку до явних аутсайдерів теж не варто.

Агробізнес

5 місце | 33 очки

ФК Агробізнес

Команда Олександра Чижевського на старті сезону мала серію з 9 перемог поспіль і надзвичайно комфортний гандикап над рештою клубів. Тоді здавалося, що наздогнати Агробізнес буде вкрай складно. Водночас усі 9 перемог були, як кажуть, "на тоненького" – з мінімальною перевагою в рахунку. Замінила цю серію протилежна – 10-матчева без перемог, протягом якої вдалося здобути лише 2 очки.

Після цього повернутися в боротьбу за підвищення у класі було майже неможливо. Проте клуб із Волочиська не здався і боровся до останнього, а від стикового плейоф його відділила відстань лише однієї перемоги. Назвати цей сезон невдалим для Агробізнесу точно не можна, однак після того неймовірного старту гіркий осад все ж присутній, адже все могло вийти значно краще.

Металіст

6 місце | 31 очко

ФК Металіст Харків

Від "справжнього Металіста", як його охрестив хавбек Шахтаря Георгій Судаков, навіть потрапляння до чемпіонської групи мало хто чекав. Воно й не дивно, адже майже повністю команда складається з талановитих молодих виконавців, підсилених ветераном Віталієм Федорівим. Харків'янам бракує досвіду, але це не завадило їм потрапити до фінальної вісімки, і навіть там наробити шороху.

Команда Андрія Аніщенка змогла випередили потужних Буковину та ЮКСА, а до зони стикових матчів не вистачило лише 4 очки. Молодь Металіста добре проявила себе, тож цілком ймовірно, що трансфер Геннадія Синчука до канадського Монреаля за 4,8 мільйона євро буде не останнім, на якому клуб зможе заробити.

Буковина

7 місце | 30 очок

ФК Буковина

Минулого року чернівецька команда отримала потужного інвестора в особі Володимира Дубинського. Новий власник одразу задекларував завдання виходу в УПЛ за підсумками сезону-2024/25, на що виділив аж 3 мільйони євро. Однак результати, які протягом сезону показувала команда, не відповідали очікуванням, тому головний тренер Валерій Кривенцов був звільнений.

Під керівництвом Григорія Чурілова Буковина насилу потрапила до чемпіонської групи, забравши останню путівку, й стартувала з відставанням у 5 очок від зони перехідних поєдинків. Таким же це відставання залишилось у кінцевому підсумку, з різницею лише в тому, що вдалося випередити не менш амбітну команду ЮКСА.

ЮКСА

8 місце | 27 очок

ФК ЮКСА

"Наступного року ЮКСА буде в УПЛ, через два роки – в Лізі чемпіонів. Запамʼятайте це. Якщо цього не станеться, Бога не існує", – саме таку "пророчу" заяву зробив головний ідеолог "хрестоносців" Пабло Буено восени минулого року.

Взяти Бога "на слабо" агенту, який зокрема веде справи колишнього півзахисника Шахтаря Тете, вочевидь, не вдалося. Медійно цікава ЮКСА, попри чітку мету підвищення у класі, фінішувала останньою, набравши у весняній частині сезону лише 4 очки.

Багато в чому завадила "тренерська чехарда": перед початком сезону керівництво з незрозумілих причин звільнило з посади головного тренера Миколу Цимбала, який вивів ЮКСА в Першу лігу, а вже навесні, після домашньої перемоги над Металістом (2:0), була не менш дивна відставка Дмитра Чирикала.

Між звільненнями наставників, за вказівкою Буено, також ЮКСА попрощалася з асистентом головного тренера Олександром Семеренком та тренером-аналітиком Михайлом Руснаком, який у липні-вересні 2024-го виконував функції спортивного директора.

Після цього все остаточно пішло шкереберть: з того моменту клуб Сергія Лесніка здобув лише 3 перемоги у 17 поєдинках. Не допомогло навіть підписання 8 гравців, зокрема досвідчених Микити Татаркова та Павла Лук'янчука і сина легендарного бразильця Ромаріо – Ромаріньо.

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У групі вибування Першої ліги України залишається ще один тур, який буде зіграно 30 травня. Напряму до Другої ліги вилетять Кремінь та Діназ, Поділля зіграє у стикових матчах за збереження прописки, а Минай та Металург ще поки зберігають шанси уникнути перехідного плейоф.