Барселона готова продати Торресом через пункт у трансферній угоді

Барселона готова розглянути трансфер нападника Феррана Торреса цього літа, оскільки продовження його контракту змусить їх виплатити Манчестер Сіті додаткові 8 млн євро.

Про це повідомляє The Athletic.

Контракт Феррана Торреса з Барселоною діє до червня 2027 року, однак сторони поки не досягли домовленості щодо його продовження.

26-річний іспанський нападник перейшов до каталонського клубу з Манчестер Сіті у січні 2022 року. Сума трансферу склала 55 мільйонів євро, ще 10 мільйонів були передбачені у вигляді бонусів, які вже були активовані.

Водночас угода містить додатковий пункт: якщо Барселона продовжить контракт із Торресом, вона буде зобов'язана виплатити Манчестер Сіті ще близько 7–8 мільйонів євро. У такому разі загальна вартість трансферу сягне приблизно 73 мільйонів євро.

Керівництво Барселони поки не планує розпочинати переговори з Ферраном Торресом щодо нового контракту. Водночас у каталонському клубі не виключають можливості продажу нападника вже цього літа, щоб уникнути ризику втратити його безплатно після завершення чинної угоди у 2027 році.

Нагадаємо, що Ферран виступає за Барселону із січня 2022-го. Відтоді провів у футболці каталонців 207 ігор (65 голів та 23 асисти) та завоював із командою 7 титулів.

Напередодні повідомлялося, що Торрес може продовжити кар'єру в французькому ПСЖ.