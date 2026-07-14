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Іменитий хавбек Барселони може пропустити 4 місяці

Олег Дідух — 14 липня 2026, 17:05
Іменитий хавбек Барселони може пропустити 4 місяці
Френкі де Йонг
Getty Images

Центральний півзахисник Барселони Френкі Де Йонг може вибути з гри на тривалий термін через травму коліна.

Про це повідомляє Marca.

Напередодні Барселона розпочала підготовку до нового сезону. Гравці, серед яких були учасники ЧС-2026 Рональд Араухо та Френкі Де Йонг, прибули на проходження медогляду.

У Де Йонга лікарі виявили травму коліна. Найближчим часом хавбек пройде детальніше обстеження, після якого стане відомий остаточний діагноз. Проте в Барселоні побоюються, що травма 29-річного нідерландця виявиться серйозною, і він пропустить чотири місяці.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2026 року Де Йонг взяв участь у всіх 4 матчу збірної Нідерландів на турнірі, щоразу виходячи в основному складі.

Барселона травма Френкі де Йонг

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