Барселона попросила Ла Лігу перенести домашні матчі сезону-2027/28 на інший стадіон

Барселона запросила дозвіл у керівництва Ла Ліги, щоб першу половину наступного сезону-27/28 команда проводила приймала суперників на Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша, оскільки на домашній арені каталонців відбуватимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє AS.

Як зазначається, на "Камп Ноу" необхідно провести заміну дахового покриття, й за прогнозами, ці роботи триватимуть 4-5 місяців, тому керівництво "синьо-гранатових" ухвалило рішення повернутися до стадіону, який тимчасово став для них домашнім під час кампанії 2023/24 та 2024/25. Зауважимо, тоді "Камп Ноу" був на реконструкції.

Утім, президент іспанської першості Хав'єр Тебас поки не відповів на запит каталонського клубу.

Нагадаємо, що раніше "Блаугранас" опублікували заяву, у якій висловлювали готовність взяти участь у боротьбі за проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року.