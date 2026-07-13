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Барселона підписала на правах оренди Кайседо

Микола Літвінов — 13 липня 2026, 21:46
Барселона підписала на правах оренди Кайседо
Хосуа Кайседо
ФК Барселона

Каталонська Барселона підписала на правах оренди лівого захисника Хосуа Кайседо з еквадорського ЛДУ Кіто.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відповідно до угоди, Кайседо виступатиме у команді "Блаугранас" до кінця сезону-26/27, утім, в договорі прописаний пункт, згідно з яким Барселона зможе викупити гравця у разі бажання. Поки планується, що 18-річний еквадорець гратиме в резервному колективу "синьо-гранатових".

Зазначимо, що у кампанії-25/26 крайній оборонець відіграв 10 матчів у всіх турнірах та відзначився одним асистом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Барселона готова розглянути трансфер свого нападника Феррана Торреса.

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