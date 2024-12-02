Челсі не збирається відпускати Мудрика в січні

Вінгер збірної України Михайло Мудрик не покине Челсі підчас січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

За його інформацією, лондонський клуб надалі вірить в українця не розглядає варіанти ні з орендою, ні, тим більше, з повноцінним продажем 23-річного гравця у січні.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація про можливий перехід Мудрика в Ньюкасл на правах оренди. Також інтерес до вінгера приписували Фіорентині, Арсеналу, Ювентусу, Вест Гему, Астон Віллі та Марселю.

У поточному сезоні Мудрик провів 15 матчів за Челсі в усіх турнірах, відзначившись у них 3 голами та 5 асистами. Контракт гравця розрахований до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється у 30 мільйонів євро. Українець виступає за "Синіх" із січня 2023 року.