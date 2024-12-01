Мудрик може змінити клуб в АПЛ

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик взимку може змінити клуб.

Про це повідомляє Fichajes.

"Сині" готові розпрощатися з вінгером під час зимового трансферне вікно, при цьому мова йде про оренду.

Ситуацією готовий скористатися Ньюкасл. Наставник "сорок" Едді Гау бачать у Мудрику гравця, здатного забезпечити швидкість, баланс та глибину.

Ще одним претендентом на українця називається італійська Фіорентина. "Фіалки" прагнуть залишитися на вершині турнірної таблиці.

Раніше інтерес до Мудрика приписували Арсеналу, Ювентусу, Вест Гем, Астон Віллі та Марселю.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 15 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 3 голами та 5 результативними передачами.

Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій.