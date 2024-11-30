Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі готовий взимку продати Мудрика: хто серед претендентів на українця

Олексій Мурзак — 30 листопада 2024, 20:52
Челсі готовий взимку продати Мудрика: хто серед претендентів на українця
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів Астон Вілли та Вест Гема.

Про це пише Footiecentral.

За інформацією видання, "сині" готові відпустити українця вже взимку за 30 млн євро.

Також за півзахисником продовжує спостерігати Марсель, який тренує колишній тренер Шахтаря Роберто де Дзербі.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 15 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 3 голами та 5 результативними передачами.

Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Вест Гем Марсель Футбольні трансфери Челсі Михайло Мудрик

Чемпіонат Англії, АПЛ

Стала відома оцінка Забарного за матч проти Вулвергемптона
Одноклубник Забарного встановив унікальне досягнення в АПЛ
Клюйверт хеттриком з пенальті приніс перемогу Борнмуту Забарного, Брентфорд з Ярмолюком розгромив Лестер: результати 13 туру АПЛ
Забарний – у старті Борнмута на матч з Вулвергемптоном
Вест Гем прийме Арсенал, Брентфорд зіграє з Лестером, Вулвз проти Борнмута: розклад матчів АПЛ

Останні новини