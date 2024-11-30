Челсі готовий взимку продати Мудрика: хто серед претендентів на українця

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів Астон Вілли та Вест Гема.

Про це пише Footiecentral.

За інформацією видання, "сині" готові відпустити українця вже взимку за 30 млн євро.

Також за півзахисником продовжує спостерігати Марсель, який тренує колишній тренер Шахтаря Роберто де Дзербі.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 15 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 3 голами та 5 результативними передачами.

Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій.