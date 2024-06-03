УЄФА назвала найкращого гравця та команду сезону Ліги чемпіонів-2023/24

Бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Про це повідомила пресслужба турніру.

У минулому розіграші Ліги чемпіонів Вінісіус зіграв 10 матчів, у яких забив шість голів і віддав п'ять результативних передач. Один із голів бразилець забив у фіналі турніру проти Боруссії Дортмунд (2:0).

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Також, УЄФА обрала хавбека Реала Джуда Беллінгема найкращим молодим гравцем Ліги чемпіонів та представила команду сезону цьогорічного змагання.

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Раніше ми повідомляли, що Вінісіус повторив рекорд Ліонеля Мессі за кількістю результативних дій у плей-оф Ліги чемпіонів.