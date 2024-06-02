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Вінісіус повторив рекорд Мессі у плей-оф Ліги чемпіонів

Владислав Уткін — 2 червня, 18:42
Вінісіус повторив рекорд Мессі у плей-оф Ліги чемпіонів

Бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор повторив рекорд Ліонеля Мессі у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє портал Opta.

На рахунку бразильця 22 результативні дії у складі Реала у плей-оф турніру за час своїх виступів за клуб (11 голів та 11 гольових передач) — раніше серед гравців у віці до 24 років таке вдавалося тільки Ліонелю Мессі.

Нагадаємо, гол Вінісіуса допоміг Реалу перемогти Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Вінісіус Жуніор Ліга чемпіонів-2023/24

Вінісіус Жуніор

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