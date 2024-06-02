Вінісіус повторив рекорд Мессі у плей-оф Ліги чемпіонів

Бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор повторив рекорд Ліонеля Мессі у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє портал Opta.

На рахунку бразильця 22 результативні дії у складі Реала у плей-оф турніру за час своїх виступів за клуб (11 голів та 11 гольових передач) — раніше серед гравців у віці до 24 років таке вдавалося тільки Ліонелю Мессі.

22 - Vinícius Júnior has been directly involved in 22 goals in the knockout stages of the UEFA Champions League (11 goals, 11 assists); the joint-most by any player before turning 24, along with Lionel Messi. Stardom. #UCLfinal pic.twitter.com/UA738iPk5n — OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2024

Нагадаємо, гол Вінісіуса допоміг Реалу перемогти Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів.