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УЄФА наклав штраф на Фінляндію через банер, присвячений Лукашенку

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 13:16
УЄФА наклав штраф на Фінляндію через банер, присвячений Лукашенку
Фінляндія проти Білорусі

УЄФА покарав збірну Фінляндії за її вболівальників, які присвятили свій банер білоруському диктатору Алєксандру Лукашенку.

Про це повідомила пресслужба союзу.

У матчі другого туру групового етапу Ліги націй, якій відбувався у Гельсінках, місцеві вболівальники розгорнули банер, на якому сова тримає у кігтях таргана, схожого на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Ваш час ще прийде", – йшлось на банері ультрас фінів.

У підсумку, в УЄФА вирішили, що має політичний та провокаційний підтекст. Окрім того, союз покарав Фінляндію за те, що фанати освистали гімн Білорусі – загальна сума штрафу склала 30 000 євро.

Нагадаємо, сам матч завершився внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що попри статус Білорусі як союзниці Росії, її національна збірна продовжує брати участь у міжнародних змаганнях. Утім, усі свої домашні матчі команда змушена проводити на нейтральних полях.

Раніше УЄФА дозволив білоруським юнацьким командам виступати у російському чемпіонаті.

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