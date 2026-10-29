УЄФА наклав штраф на Фінляндію через банер, присвячений Лукашенку

УЄФА покарав збірну Фінляндії за її вболівальників, які присвятили свій банер білоруському диктатору Алєксандру Лукашенку.

Про це повідомила пресслужба союзу.

У матчі другого туру групового етапу Ліги націй, якій відбувався у Гельсінках, місцеві вболівальники розгорнули банер, на якому сова тримає у кігтях таргана, схожого на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Ваш час ще прийде", – йшлось на банері ультрас фінів.

У підсумку, в УЄФА вирішили, що має політичний та провокаційний підтекст. Окрім того, союз покарав Фінляндію за те, що фанати освистали гімн Білорусі – загальна сума штрафу склала 30 000 євро.

Нагадаємо, сам матч завершився внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що попри статус Білорусі як союзниці Росії, її національна збірна продовжує брати участь у міжнародних змаганнях. Утім, усі свої домашні матчі команда змушена проводити на нейтральних полях.

Раніше УЄФА дозволив білоруським юнацьким командам виступати у російському чемпіонаті.