Барселона поскаржилась до УЄФА на банер вболівальників ПСЖ
Барселона
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Каталонська Барселона направила до УЄФА скаргу через банер вболівальників ПСЖ на матчі Ліги чемпіонів.
Про це повідомили джерела ESPN.
Нагадаємо, ультрас парижан зобразили людину в масці із бензопилою, яка знищує емблему каталонців. Для більш ефектної демонстрації було застосовано також піротехніку.
Боси "блаугранас" вважають такий банер "надмірно агресивним та образливим", подавши відповідний запит до УЄФА. У випадку, якщо буде доведено вину вболівальників, на ПСЖ очікує покарання від штрафу до закриття трибун.
Нагадаємо, що сам матч завершився перемогою Парі Сен-Жермен з рахунком 4:2.
За підсумками гри у трьох футболістів французького гранда було діагностовано травми, зокрема Хвіча Кварацхелія зазнав розриву хрестоподібних зв'язок.