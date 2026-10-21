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Барселона поскаржилась до УЄФА на банер вболівальників ПСЖ

Володимир Максименко — 21 жовтня 2026, 13:53
Барселона поскаржилась до УЄФА на банер вболівальників ПСЖ
Барселона
Getty Images

Каталонська Барселона направила до УЄФА скаргу через банер вболівальників ПСЖ на матчі Ліги чемпіонів. 

Про це повідомили джерела ESPN.

Нагадаємо, ультрас парижан зобразили людину в масці із бензопилою, яка знищує емблему каталонців. Для більш ефектної демонстрації було застосовано також піротехніку.

ESPN

Боси "блаугранас" вважають такий банер "надмірно агресивним та образливим", подавши відповідний запит до УЄФА. У випадку, якщо буде доведено вину вболівальників, на ПСЖ очікує покарання від штрафу до закриття трибун.

Нагадаємо, що сам матч завершився перемогою Парі Сен-Жермен з рахунком 4:2.

За підсумками гри у трьох футболістів французького гранда було діагностовано травми, зокрема Хвіча Кварацхелія зазнав розриву хрестоподібних зв'язок.

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