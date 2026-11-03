Усі матчі єврокубків цього тижня розпочинатимуться з хвилини мовчання на честь померлого форварда Тенеріфе

Усі матчі єврокубків цього тижня розпочинатимуться з хвилини мовчання.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Хвилина мовчання буде присвячена форварду Тенеріфе Хесусу де Мігелю, який пішов із життя вранці 3 листопада у віці 30 років внаслідок важких травм, отриманих напередодні в матчі Сегунди проти Андорри.

Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку. Від такого жахливого удару гравець господарів знепритомнів та був госпіталізований у медичний заклад, а сам поєдинок не був дограний до фінального свистка (на момент зупинки була нічия 2:2).

Пізніше журналіст Хуанхо Рамос повідомив, що Мігель переніс зупинку серця, а у клубі зазначили, що їх підопічний перебував у відділенні інтенсивної терапії. Спершу повідомлялося, що лікарям вдалося стабілізувати стан Хесуса, попри складну ситуацію. Однак згодом стало відомо про погіршення стану футболіста.

Нагадаємо, цього тижня пройдуть матчі основного раунду всіх 3 єврокубків – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.