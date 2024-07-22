Дніпро-1 отримав технічну поразку у кваліфікації Ліги конференці

СК Дніпро-1 отримав дві технічні поразки за матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Про це повідомляє УЄФА.

Поєдинки 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між Дніпром-1 та Академією Пушкаша мали відбутися 25 липня та 1 серпня. Обидві гри було визнано такими, що не відбулися з вини українського клубу.

Таким чином дніпрянами зарахували дві поразки з рахунком 0:3.

Напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України. Після цього виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.