Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дніпро-1 отримав технічну поразку у кваліфікації Ліги конференці

Олександр Булава — 22 липня, 20:17
Дніпро-1 отримав технічну поразку у кваліфікації Ліги конференці

СК Дніпро-1 отримав дві технічні поразки за матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Про це повідомляє УЄФА.

Поєдинки 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між Дніпром-1 та Академією Пушкаша мали відбутися 25 липня та 1 серпня. Обидві гри було визнано такими, що не відбулися з вини українського клубу.

Таким чином дніпрянами зарахували дві поразки з рахунком 0:3.

Напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України. Після цього виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.

Академія Пушкаша Ліга конференцій СК Дніпро-1

СК Дніпро-1

В УАФ назвали умову збереження професійного статусу СК Дніпро-1
Полісся дізналось потенційного суперника у 3 раунді кваліфікації ЛК
УАФ пообіцяла закрити "лазівку імені Миная"
Дніпро-1 матиме право зберегти професійний статус
Минай заявив про готовність замінити Дніпро-1 в УПЛ

Останні новини