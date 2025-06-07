Ліверпуль підписав голкіпера Академії Пушкаша

Ліверпуль оголосив про підписання голкіпера Академії Пушкаша Арміна Печі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі трансферу 20-річного угорця не розголошують, як і умови особистого контракту.

Печі є вихованцем Академії Пушкаша, він мав чинний контракт до 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

У минулому сезоні воротар пропустив 43 голи в 36 матчах за клуб, 11 ігор зіграв на нуль. Також він відіграв п'ять матчів за молодіжну збірну Угорщини.

Раніше стало відомо про перехід Джеремі Фрімпонга з Баєра в Ліверпуль.