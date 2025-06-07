Ліверпуль підписав голкіпера Академії Пушкаша
ФК Ліверпуль
Ліверпуль оголосив про підписання голкіпера Академії Пушкаша Арміна Печі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі трансферу 20-річного угорця не розголошують, як і умови особистого контракту.
Печі є вихованцем Академії Пушкаша, він мав чинний контракт до 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.
У минулому сезоні воротар пропустив 43 голи в 36 матчах за клуб, 11 ігор зіграв на нуль. Також він відіграв п'ять матчів за молодіжну збірну Угорщини.
Раніше стало відомо про перехід Джеремі Фрімпонга з Баєра в Ліверпуль.