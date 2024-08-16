Гол українського хавбека прямим ударом зі штрафного у ворота українського воротаря вирішив долю протистояння в Лізі конференцій

Український півзахисник Артем Фаворов відзначився переможним голом у воротах Арарат-Вірменія.

На четвертій компенсованій хвилині 30-річний хавбек прямим ударом зі штрафного поклав м’яч у дев’ятку. Цікаво, що воротах був український воротар Данило Кучер.

Матч між Академією Пушкаша та Араратом-Вірменія завершився перестрілкою з рахунком 3:3 — гол українця став вирішальним. Оскільки в першому угорська команда перемогла з рахунком 1:0, саме Фаворов та компанія пробилися до плейоф кваліфікації, де суперником буде італійська Фіорентина.

Цікаво, що у другому кваліфікаційному рауді Академія Пушкаша мала зіграти з Дніпром-1, але український клуб припинив існування.