Гол українського хавбека прямим ударом зі штрафного у ворота українського воротаря вирішив долю протистояння в Лізі конференцій
ФК Академія Пушкаша
Український півзахисник Артем Фаворов відзначився переможним голом у воротах Арарат-Вірменія.
На четвертій компенсованій хвилині 30-річний хавбек прямим ударом зі штрафного поклав м’яч у дев’ятку. Цікаво, що воротах був український воротар Данило Кучер.
Матч між Академією Пушкаша та Араратом-Вірменія завершився перестрілкою з рахунком 3:3 — гол українця став вирішальним. Оскільки в першому угорська команда перемогла з рахунком 1:0, саме Фаворов та компанія пробилися до плейоф кваліфікації, де суперником буде італійська Фіорентина.
Цікаво, що у другому кваліфікаційному рауді Академія Пушкаша мала зіграти з Дніпром-1, але український клуб припинив існування.