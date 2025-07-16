Динамо зіграє проти Осієка, матчі Полісся, Кривбаса та Металіста 1925: розклад спарингів клубів УПЛ
ФК Динамо
У середу, 16 липня, команди Української Прем'єр-ліги візьмуть участь у 6 товариських матчах.
Зокрема, на поле двічі вийде житомирське Полісся: спершу о 13:00 за київським часом зіграє проти Академії Пушкаша, а потім о 18:30 зустрінеться з Арісом.
Також сьогодні свій спаринг проведе чинний чемпіон України київське Динамо. Суперником буде хорватський Осієк. Гра розпочнеться о 18:00.
Також Оболонь зустрінеться з Чорноморцем, Кривбас зіграє проти Гезтепе, а Металіст 1925 протистоятиме Мангейму.
Розклад спарингів клубів УПЛ на 5 липня
- 13:00. Академія Пушкаша (Угорщина) – Полісся (Житомир)
- 17:00. Оболонь (Київ) – Чорноморець (Одеса)
- 18:00. Осієк (Хорватія) – Динамо (Київ)
- 18:30. Кривбас (Кривий Ріг) – Гезтепе (Туреччина)
- 18:30. Полісся (Житомир) – Аріс (Кіпр)
- 19:00. Металіст 1925 (Харків) – Мангейм (Німеччина)
Нагадаємо, Динамо розпочне єврокубковий сезон 24 та 31 липня. Напередодні став відомий перший суперник київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.