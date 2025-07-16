Динамо зіграє проти Осієка, матчі Полісся, Кривбаса та Металіста 1925: розклад спарингів клубів УПЛ

У середу, 16 липня, команди Української Прем'єр-ліги візьмуть участь у 6 товариських матчах.

Зокрема, на поле двічі вийде житомирське Полісся: спершу о 13:00 за київським часом зіграє проти Академії Пушкаша, а потім о 18:30 зустрінеться з Арісом.

Також сьогодні свій спаринг проведе чинний чемпіон України київське Динамо. Суперником буде хорватський Осієк. Гра розпочнеться о 18:00.

Також Оболонь зустрінеться з Чорноморцем, Кривбас зіграє проти Гезтепе, а Металіст 1925 протистоятиме Мангейму.

Розклад спарингів клубів УПЛ на 5 липня

13:00. Академія Пушкаша (Угорщина) – Полісся (Житомир)

(Житомир) 17:00. Оболонь (Київ) – Чорноморець (Одеса)

18:00. Осієк (Хорватія) – Динамо (Київ)

(Київ) 18:30. Кривбас (Кривий Ріг) – Гезтепе (Туреччина)

(Кривий Ріг) – Гезтепе (Туреччина) 18:30. Полісся (Житомир) – Аріс (Кіпр)

(Житомир) – Аріс (Кіпр) 19:00. Металіст 1925 (Харків) – Мангейм (Німеччина)

Нагадаємо, Динамо розпочне єврокубковий сезон 24 та 31 липня. Напередодні став відомий перший суперник київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.