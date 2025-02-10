А переміг українець: прем'єр Угорщини зустрівся на матчі з екстренером збірної Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав гру чемпіонату країни між Академією Пушкаша та Ференцварошем. У віп-ложі він зробив декілька спільних фото з колишнім тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим.

Про це пише Sportal.hu.

Черчесов, якого нещодавно було звільнено з посади головного тренера збірної Казахстану, тривалий час тренував будапештський Ференцварош.

Орбан відомий тим, що є "адвокатом для РФ" в Європі. Але зустріч, ймовірно, не мала жодного політичного підтексту.

Черчесов з 2016 до 2021 був тренером збірної Росії. Також тренував Легію (Варшава), Спартак (Москва) та низку інших клубів.

Перемогу з рахунком 1:0 здобула Академія Пушкаша. За цей клуб всі 90 хвилин відіграв українець Артем Фаворров. Академія Пушкаша тепер очолює турнірну таблицю, маючи 38 очок. Ференцварош посідає друге місце, набравши 36 балів.