УЄФА відхилив пропозицію англійських клубів розширити заявку на Лігу чемпіонів

УЄФА відхилив пропозицію англійських клубів щодо розширення заявки команд на Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє The Guardian.

Питання збільшення складу команд піднімалося на засіданні комітету клубних змагань УЄФА минулого місяця. Клуби АПЛ пропонували розширити заявку з 25 до 28 гравців вже з наступного сезону.

Проти такої ініціативи виступили представники іспанської Ла Ліги, зокрема Атлетико, Севілья та Реал Сосьєдад. На їхню думку, розширення заявки надасть перевагу заможнішим клубам, які мають змогу тримати два рівноцінні склади.

Попри відмову УЄФА повернеться до цього питання напередодні сезону-2027/28, адже регламент наступного розіграшу Ліги чемпіонів вже затверджений.

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів боротьбу припинили одразу чотири англійські команди: Челсі, Манчестер Сіті, Ньюкасл і Тоттенгем. Це найгірший результат клубів АПЛ в історії найпрестижнішого європейського турніру.