УЄФА не вводитиме "правило Престіанні"

УЄФА відмовився вводити "правило Престіанні", згідно з яким гравців вилучають з поля за розмови з суперником із прикритим рукою ротом.

Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, дане правило з'явилося у світовому футболі після скандального епізоду в матчі Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом, коли Джанлука Престіанні з прикритим ротом, ймовірно, висловив расистську образу на адресу Вінісіуса Жуніора.

ФІФА впровадила це правило на чемпіонаті світу-2026, і воно вже призвело до двох вилучень – їх отримали парагваєць Мігель Альмірон у матчі другого туру групового етапу Туреччина – Парагвай (0:1) і еквадорець П'єро Інкапіє в поєдинку 1/16 фіналу Мексика – Еквадор (2:0).

Проте УЄФА вирішив, що у турнірах під їхньою егідою це правило не буде обов'язковим. При цьому за суддями залишать право використовувати його на власний розсуд.

Окрім цього, УЄФА вирішив розширити повноваження VAR, який тепер перевірятиме і кутові удари.